A dicembre lo Slow Beans: i legumi di tutt’Italia si riscoprono in Calabria

Il meeting della comunità leguminosa di Slow Food arriva nel Pollino. Dal 6 all'8 dicembre infatti si ritroveranno tra i comuni di Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello i produttori agricoli dall’Italia e dall’estero, esperti e divulgatori scientifici, per Slow Beans l'evento nato per raccontare il valore non solo alimentare dei legumi ma anche quello culturale e nutrizionale sottolineando che rappresentano l’opportunità da cogliere per affrontare le sfide globali del futuro.

Protagonisti della tre giorni, ideata da Slow Food Italia attraverso la comunità leguminosa e i produttori del presidio Fagiolo Poverello Bianco con il contributo di Slow Food Calabria e della condotta Valle del Mercure-Pollino, saranno i legumi da diverse regioni italiane e dall’estero che sarà possibile conoscere, acquistare e degustare direttamente dalle Comunità di produttori della rete Slow Beans.

L'evento - che ricade nella programmazione di Calabria Straordinaria - si avvale della partnership istituzionale ed economica della Regione Calabria, dell'Arsac e del sostegno del Parco nazionale del Pollino, del Gal Pollino Sviluppo e dei comuni di Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello.

Tavole rotonde, cene, attività di divulgazione, mercato dei produttori, serviranno ad approfondire le qualità dei legumi buoni per il clima e dalle innumerevoli proprietà per la salute, alleati perfetti per un’alimentazione più sostenibile e rispettosa degli ecosistemi.

Intanto mercoledì 6 novembre, alle 18, presso la Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento che vedrà la partecipazione di Roberta Billitteri vice presidente di Slow Food Italia, Marco Del Pistoia mastro fagiolaio, Michelangelo D'Ambrosio presidente di Slow Food Calabria, Teresa Maradei presidente della condotta Valle del Mercure - Pollino, dell'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo, del commissario Arsac Fulvia Caligiuri, insieme al presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, del presidente ff del Parco nazionale del Pollino Valentina Viola, del presidente del Gal Pollino Sviluppo Domenico Pappaterra, e dei sindaci di Mormanno Paolo Pappaterra, Laino Borgo Mariangelina Russo, Laino Castello Giovanni Cosenza.