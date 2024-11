Danneggiata l’area giochi sul Lungomare di Pellaro

"Ancora una volta, ignobili vandali hanno scatenato tutta la loro frustrazione sulle giostrine dei bimbi e sugli attrezzi dell'area fitness sul lungomare di Pellaro. Ma più loro distruggono, più noi ricostruiremo". Il consigliere comunale delegato ai Parchi ed ai Giardini, Massimiliano Merenda, denuncia l'ennesimo atto vandalico contro alcuni beni pubblici.

"Le forze dell'ordine - ha spiegato - sono state informate e presto verranno attivate tutte le misure utili ad individuare gli autori di questo gesto spregevole che colpisce l'intera comunità. È sconfortante, tuttavia, dover registrare un altro episodio di danneggiamento in un'area dedicata allo svago dei più piccoli".

"Noi - ha aggiunto - continueremo a dotare i nostri quartieri di spazi di socialità, condivisione e crescita, ma serve un'assunzione di responsabilità collettiva per contrastare efficacemente ed isolare, una volta per tutte, questi miserabili. Ovviamente, con i nostri uffici siamo già all'opera per cercare di limitare i disagi ai giovani ed alle famiglie che, in questo luogo, hanno passato ore liete e spensierate".

"Ci dispiace, però, per i bimbi e le bimbe che non potranno usare le giostrine fino al loro recupero. Questo è, sicuramente, il danno più insopportabile e grande. Non la daremo vinta, comunque, a questi meschini che odiano Reggio Calabria a tal punto da accanirsi contro il divertimento dei più piccoli", ha concluso il consigliere.