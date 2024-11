Mons. Battaglia sarà Cardinale, l’annuncio del Papa: a Dicembre la nomina

Monsignor Domenico Battaglia sarà cardinale. Ad annunciarlo è stato direttamente Papa Francesco per il tramite del direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, a far sapere di averlo inserito nelle nomine (21 in tutto) che saranno assunte nel prossimo Concistoro previsto per il prossimo 7 di dicembre.

Arcivescovo di Napoli dal 2020, 61 anni, Satriano è originario di Satriano, piccolo centro di poco più di tremila abitanti della provincia di Catanzaro.

Ha studiato filosofia e teologia proprio nel Pontificio seminario regionale San Pio X del capoluogo di regione calabrese. Sempre a Catanzaro è stato rettore del seminario liceale e poi componente della Commissione diocesana Giustizia e Pace e, ancora, amministratore parrocchiale a Sant’Elia, parroco della Madonna del Carmine, direttore dell’Ufficio diocesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese e parroco di Satriano.

Agli inizi degli anni 90 ha fondato il Centro calabrese di solidarietà, che accoglie tossicodipendenti, persone vittime di disagio sociale e donne che hanno subito violenze.

“RESTERÒ SEMPRE DON MIMMO”

“La nomina con cui Papa Francesco mi ha inserito quest’oggi nel Collegio Cardinalizio – ha affermato a caldo lo stesso Don Mimmo - mi ha colto di sorpresa, generando in me una duplice reazione. Da un lato sento il peso di questa responsabilità con cui il Papa mi invita ad allargare il cuore, per aiutarlo nel suo ministero e ospitarvi la sua premura per la Chiesa universale e per il mondo intero. Dall’altro avverto una sincera gratitudine verso Papa Francesco non tanto per l’attenzione che rivolge alla mia persona ma perché nel chiamarmi a questo servizio ha guardato ad un figlio del Sud, vescovo di una Chiesa del Sud, di questo Sud che è al contempo terra di fatica e di speranza!”.

“Sento come mio dovere anche in questo nuovo incarico - ha poi aggiunto - portare con me le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono nel nostro Meridione e in tutti i sud del mondo, sud esistenziali e non solo geografici!”.

Con la sua consueta semplicità ha poi il prossimo porporato ha voluto fare una precisazione “Non chiamatemi Eminenza come qualcuno già ha fatto, sono e resterò sempre don Mimmo”.

FIORITA: “BELLISSIMA NOTIZIA”

Soddisfazione per la nomina è stata espressa intanto dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita che la definisce come “una bellissima e grande notizia” che la Città Capoluogo “apprende con viva e intensa emozione, con i sentimenti di riconoscenza, che sono ancora oggi vivi, per tutto ciò che don Mimmo Battaglia ha donato alla città e per i valori umani e spirituali che ci auguriamo egli possa ancora e a lungo testimoniare nel suo percorso di pastore”.

DIOCESI NAPOLI: “GRATI AL SANTO PADRE”

Anche La Chiesa di Napoli esulta “e rende lode a Dio” per la scelta di mons. Battaglia esprimendo “viva gratitudine al Santo Padre, per questa nomina che rappresenta certamente il riconoscimento del grande impegno pastorale di don Mimmo, particolarmente legato al mondo della sofferenza ed anche portatore delle forti speranze e dei desideri di riscatto della gente del Sud”.

Per la chiesa partenopea, dunque, “Si tratta di una scelta che viene a confermare la premurosa attenzione che Papa Francesco ha sempre avuto per la Chiesa di Napoli e le Chiese del Meridione, impegnate ad essere segno di speranza per quanti anelano ad una vita in pienezza.”