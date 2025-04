Papa Francesco, l’ultimo saluto | La diretta video

A distanza di ormai poche ore dai funerali di Papa Francesco, continua il lungo pellegrinaggio dei fedeli alla Basilica di San Pietro, per porgere l’ultimo saluto al Pontefice, scomparso lunedì scorso alle 7:35 del mattino (QUI).

Al momento in cui scriviamo - e tra imponenti misure di sicurezza - sono state quasi 130mila le persone accorse a Roma, in Vaticano, per onorare la salma di Bergoglio: i fedeli potranno farlo fino alle 18 di questa sera orario dopo il quale è prevista la chiusura della bara.

Domattina alle 10, invece, sempre in Piazza San Pietro, il funerale del Santo Padre, con la Celebrazione della Messa esequiale a cui si prevede parteciperanno 500 mila fedeli e 170 delegazioni di Stato, tra cui cinquanta capi di Stato e dieci sovrani.

La sobrietà delle esequie

Come da volontà dello stesso Pontefice, saranno esequie sobrie per indicare alla Chiesa una strada di vicinanza agli ultimi e di lontananza dall’ostentazione.

Sobrietà anche nel linguaggio che sarà utilizzato: il Papa, durante le orazioni, sarà chiamato Francesco, vescovo di Roma, e non più Sommo Pontefice della Chiesa universale; la salma non sarà più chiusa in tre bare, l’ultima in rovere; ma un solo feretro in legno e zinco con sopra il Vangelo.

La Traslazione e la tumulazione

Dopo il funerale, intorno alle 12.30, la Traslazione: il corteo funebre si muoverà attraverso Roma per raggiungere la Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Francesco che è il primo Pontefice in oltre un secolo che ha scelto di compiere il suo ultimo viaggio fuori dalle mura del Vaticano sarà tumulato in una tomba semplice tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza.