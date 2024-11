Bonifati. Troppo nervoso, perquisito lo zaino gli scovano la coca: arrestato

I Carabinieri di Cittadella del Capo, nella mattinata di domenica scorsa, hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, un 27enne del posto.

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, il giovane ha mostrato sin da subito dei segnali di nervosismo che hanno indotto i militari a perquisirlo il che ha consentito di trovargli nello zaino un involucro con dentro 35 grammi di cocaina e, nel portadocumenti altre tre dosi della stessa sostanza dal peso in tutto di un grammo e mezzo e già pronte per essere cedute. L’uomo aveva con se anche 405 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto il provento dello spaccio.

A questo punto la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione e ad un locale dove svolge la sua attività, è proprio in quest’ultimo luogo sono stati recuperati altri 60 grammi di marijuana che erano in alcune scatole.

Tutta la droga è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia.

Al termine delle attività, invece, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari. Il Gip del Tribunale di Paola ha poi convalidato l’arresto e ha disposto a suo carico l’obbligo di dimora nel comune di Bonifati e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La scorsa settimana, inoltre, durante un servizio straordinario sul territorio che ha visto l’impiego di numerose pattuglie, i Carabinieri della Stazione di Scalea, con l’ausilio del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno deferito in stato di libertà, anche qui per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, un 31enne originario di Cosenza, sottoposto ai domiciliari a Scalea.

Nella sua abitazione, grazie all’infallibile fiuto del cane Manco, sono statti sequestrati 15 grammi di hashish, un coltello intriso della stessa sostanza e un bilancino di precisione. Ed ancora, altre tre persone sono stati segnalate alla Prefettura di Cosenza per uso personale di stupefacente.