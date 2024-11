Magma Karate Pro Superchampion: l’Akc torna con due ori, due argenti e un bronzo

Il Magma Karate Pro Superchampion non ha deluso le aspettative. Il PalaSele di Eboli è stato pacificamente invaso da 700 atleti che hanno preso parte alla manifestazione nella soleggiata domenica del 10 novembre scorso.

Sui sette tatami predisposti i karateka delle categorie Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores e Seniores di 93 società si sono sfidati nelle specialità di kata e kumite maschile e femminili.

L’Accademia Karate Crotone ha anche qui lasciato il segno del proprio passaggio portandosi a casa due ori, due argenti e un bronzo. La manifestazione ideata e resa possibile dalla partnership tra l’azienda irpina guidata dal presidente Maurizio Sole e la Bracciante Promotion, nel noto palasport, che per un giorno è diventato la Magma Arena, sono andate in archivio nove ore di sport, passione, agonismo, lacrime di gioia e anche disperazione per le sconfitte. Un concentrato di spettacolo ed emozioni. Una finestra aperta sull’arte marziale giapponese, che insegna la disciplina e l’equilibrio.

A iniziare positivamente la giornata sportiva per la compagine crotonese ci ha pensato la giovanissima Ludovica Panunzio la quale dopo una partenza in sordina ha ripreso il coraggio necessario per conquistare la sua prima medaglia di bronzo della giornata nella classe Under 14 categoria-47kg, mentre, si ferma al settimo posto il giovanissimo Giuseppe Iessi nei -40kg e all’undicesimo posto Anselmo Greco -50kg e Enrico Megna -55kg.

Di lì a poco, sfiorato il massimo alloro da Sofia Pignataro che vince la medaglia d’Argento nella classe Juniores 48kg mentre Simone Paturzo, Alessandro Cafarda e Rocco Petrilli hanno ceduto il passo nei 61kg fermandosi all’undicesimo posto.

A seguire vola in finale il coriaceo Vittorio Simbari che ha fatto sua la medaglia d’Argento nella classe cadetti +70kg mentre, nella classe femminile, Priscilla Panunzio si è fermata all’undicesimo posto nei 48kg F. Nella classe senior exploit di Andrea Cafarda che vince tra gli applausi del pubblico la medaglia d’Oro conquistando il massimo alloro della categoria 67kg. Stessa cosa per la finale dei -84kg dove Salvatore Gaetano ha fatto spettacolo conquistando la seconda medaglia d’Oro della giornata mentre, nella stessa categoria, è sfuggita la finale ad Antonio Oliverio il quale ricuperato ha poi perso di misura la finale del bronzo restando al 5° posto.

C’è stato un connubio di forze che ha trascinato la compagine dell’AKC guidata in questa trasferta dal Coach Angelo Arditi che si è avvalso della collaborazione di Gino Greco e del supporto dei signori Megna, Oliverio, Pignataro, Panunzio e Iessi che hanno assistito gli atleti mettendoli nelle migliori condizioni per gareggiare.

“Sono felice di questo ennesimo risultato – ha detto il M° Enzo Migliarese – ma va fatto un doveroso ringraziamento allo staff tecnico AKC nelle persone dei maestri Rosario Stefanizzi e Luigi Galea ai quali è affidata la preparazione tecnica e fisica degli atleti”.

Ancora un’altra bella soddisfazione per l’AKC e tutto il suo Staff che ha ricevuto ancora una volta gli elogi da M° Gerardo Gemelli Presidente Karate Calabria, da Luca Bossi, Assessore allo Sport comune di Crotone e da Francesca Pellegrino, delegata Coni Crotone.