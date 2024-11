In giro a Vibo con pregiudicati e un evaso, emessi due rimpatri con divieto di ritorno

Altri due provvedimenti di rimpatrio, con divieto di ritorno, sono stati emessi a carico di altrettante soggetti, dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti.

Le attività che hanno portato ai provvedimenti, sono state avviate dalla Squadra Volante e sono poi proseguite con i dovuti accertamenti istruttori eseguiti dalla Divisione Anticrimine.

Tutto nasce dopo che due persone sono state sorprese aggirarsi, con fare sospetto, a bordo di un’auto nei pressi di obiettivi sensibili del centro cittadino.

Controllate, nessuno di esse è stata in grado di fornire delle valide ragioni sul perché della presenza in città, né si è appurato avessero sul posto interessi lavorativi o quantomeno sentimentali. Inoltre, a bordo del mezzo erano presenti soggetti già destinatari di misure di prevenzione e di condanne irrevocabili per vari reati.

Addirittura uno di loro era in stato di detenzione domiciliare, dal quale era quindi evaso e per questo è stato poi arrestato e ricondotto a Gerocarne, per essere nuovamente sottoposto alla misura cautelare.

Considerata la pericolosità e la necessità di tutelare l’ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica, il Questore ha così provveduto ad allontanare i due soggetti interessati dal provvedimento, vietandogli di far rientro a Vibo Valentia per tre anni.