Scuola, Occhiuto: “solidarietà a Meloni e a ministri, arginare clima d’odio”

“Il diritto di espressione e di manifestazione sono sacrosanti, ma devono realizzarsi sempre in un contesto di civiltà. Non sono accettabili le violenze che oggi si sono registrate in diverse mobilitazioni studentesche all’indirizzo del presidente del consiglio Meloni e di alcuni ministri della Repubblica: Valditara, Bernini e Salvini su tutti".

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che continua: "A loro va la mia piena solidarietà, nella speranza che questo clima di odio trovi argini saldi e ferme condanne unanimi. Le scene che abbiamo visto a Torino e in altre piazze sono inverosimili in un paese civile e democratico”.