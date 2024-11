Tennistavolo. Il Castrovillari supera il Galaxy Reggio e mantiene la prima posizione

La quinta giornata di andata dei campionati nazionali a squadre di Tennistavolo ha visto nel campionato di C1 maschile una strepitosa vittoria per la formazione del Pollino. Sabato 16 novembre il Castrovillari ha espugnato infatti il difficile campo del Galaxy Reggio Calabria con il punteggio di 5 a 3.

Francesco Federico ha fatto l’en plein di punti conquistandone tre mentre gli altri due sono arrivati da Hugo Fucci su tre gare disputate e 2 sconfitte per Rocco Ferrari su 2 gare disputate. I punti dei reggini sono stati segnati da Francesco Falsone 2 su tre gare disputate e 1 da Salvo Guttuso su 2 gare.

“Complimenti al nostro Team e al nostro tecnico Aldo Belmonte, ha dichiarato il presidente De Gaio, con molta determinazione hanno cercato in tutti i modi di portare a casa un altro risultato positivo, i nostri avversari super motivati e tanto sostenuti a bordo campo dai numerosi tifosi per l’obbiettivo salvezza, si sono arresi solo all’ottavo e penultimo incontro. Manteniamo la prima posizione in classifica preparando al meglio la prossima gara in casa con il Catanzaro di questo meraviglioso nostro campionato”, ha commentato il presidente De Gaio.

LA CLASSIFICA

Questa la classifica: Castrovillari 8; Astra Valdina 8; Top Spin Messina 6; Pegasus Matera 6; Catanzaro 4; Barcellona P.G. 4; Galaxy 2; Potenza 2