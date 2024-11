Crotone, pubblicato avviso per la gestione del sito archeologico sotterraneo

"È stato pubblicato sul sito dell’ente l’avviso di manifestazione di interesse per la gestione, fruizione e valorizzazione del sito archeologico di via Napoli, meglio conosciuto come Sito BPER". Lo rende noto l’assessore alla cultura del Comune di Crotone, Nicola Corigliano.

"In particolare, la gestione di cui all’avviso si concretizzerà nello svolgimento delle attività di fruizione e valorizzazione del sito (apertura al pubblico, organizzazione di eventi/atti di valorizzazione, servizio informazioni), attività di custodia, presidio e sorveglianza del sito e attività di promozione e comunicazione (creazione sito web e/o apposita creazione di profili social - media finalizzati alla diffusione della conoscenza del sito e delle attività ivi realizzate" prosegue la nota. "Il sito, facente parte del quartiere meridionale dell’antica Kroton, ha rappresentato un momento significativo per l'archeologia urbana di Crotone".

"Le campagne di scavo condotte sotto la direzione della Soprintendenza a far data dal 1985 e in modo pressoché esaustivo fino al 1991, hanno portato alla luce un importante palinsesto archeologico che, oltre a tracce dell’età del Bronzo e dell’età del Ferro, mostra visibili frequentazioni risalenti dalle fasi di fondazione della colonia greca sino al XII secolo della nostra era" conclude l'assessore. "Sarà pienamente fruibile una area di circa 200 metri quadri importante testimonianza del glorioso passato della città".