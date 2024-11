Morano: una sul coraggio e la consapevolezza, per dire no alla violenza di genere

“Oltre il Silenzio: Uniti contro la Violenza sulle Donne", è il titolo di un evento che si terrà lunedì 25 novembre nel cortile del locale Istituto Comprensivo per volontà del Comune di Morano, in particolare del presidente del Consiglio, Francesca Rosito, e degli assessori Josephine Cacciaguerra e Marisa Di Maria.

"L’iniziativa - si legge in una nota del Comune - ideata e promossa dalla componente femminile dell’esecutivo Donadio, è un’occasione per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere e rendere omaggio alle vittime. Si mira a coinvolgere direttamente i giovani e il pubblico mediante il dialogo e un’attività artistica progettata per stimolare la riflessione e l’impegno nel costruire una società più equa e rispettosa.

Si comincia alle 10.30, con gli interventi e le testimonianze sul tema; seguirà il dibattito e il confronto con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Studenti e pubblico presente lavoreranno insieme alla realizzazione di un murales collettivo che possa rappresentare la speranza e il rifiuto della violenza, sottolineando l’importanza della creatività nel veicolare adeguati messaggi sociali.

Alle 11.30 si andrà in corteo dal piazzale dell’Istituto Comprensivo alla Villa Comunale in Via Gaetano Scorza. Qui, intorno alla Panchina Rossa, si terrà una cerimonia commemorativa per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio. La manifestazione terminerà con la deposizione del tricolore come richiamo costante al rispetto reciproco e alla dignità umana.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare".