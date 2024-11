Picchia la moglie ed aggredisce anche gli agenti: un arresto a Ionadi

Un uomo, quarantacinquenne residente a Ionadi, è stato arrestato a seguito di una doppia aggressione, prima a danno della moglie e poi degli agenti di Polizia. È accaduto lo scorso 19 novembre nel medesimo centro abitato, dove la vittima è riuscita a chiamare il numero unico di emergenza raccontando le minacce e le aggressioni subite.

Giunti sul posto, gli agenti hanno cercato di svolgere il loro dovere nonostante le rimostranze dell'uomo, assolutamente non collaborativo ed arrivato al punto di aggredire i poliziotti per impedir loro di effettuare una perquisizione. Tentativo vano, che ha permesso, tra l'altro, di rivenire all'interno dell'abitazione circa 68 mila euro in contanti imballati in delle buste di plastica.

Il tutto è stato sequestrato ed è ora al vaglio di una apposita indagine, mentre per l'uomo, tratto in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, sono scattate le manette ed il trasferimento in carcere.