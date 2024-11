Contrasto agli sversamenti illeciti, sequestrato frantoio nella piana di Gioia Tauro

Ennesimo frantoio abusivo scoperto daglla Guardia Costiera di Gioia Tauro, impegnata in queste settimane in vaste operazioni di controllo del territorio per contrastare e prevenire gli sversamenti illeciti di rifiuti e liquami. Questa volta l'attività di controllo si è concentrata ad Anoia, dove è stato scoperto un frantoio oleario privo di qualsiasi autorizzazione.

Per quanto ricostruito, il titolare dell'impianto avrebbe stoccato illecitamente le acque di vegetazione generate dal ciclo produttivo dell'olio, tenendole all'interno di una vasca priva di impermeabilizzazione che di fatto, in diversi punti, avrebbe permesso la fuoriuscita del liquido nei terreni circostanti. L'intero impianto è stato posto sotto sequestro mentre per il titolare dell'impianto è scattata una denuncia per violazione delle norme ambientali.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio.