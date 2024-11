Crotone. Troppi movimenti strani: in casa l’occorrente per lo spaccio

Troppi movimenti anomali nei pressi dell’abitazione di un ventenne, S.S. le sue iniziali, hanno insospettito ieri i carabinieri che hanno deciso di entrare nella casa del giovane, che si trova in un quartiere residenziale di Crotone, ritenendo che si svolgesse una qualche attività di spaccio di droga.

Una volta dentro i militari hanno sorpreso il ventenne mentre con la compagna tentava di nascondere un involucro. Passati al setaccio i locali sono stati così ritrovati circa 80 grammi di hashish e una quantità minore di marijuana. Sempre in casa c’erano poi un bilancino di precisione, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

Per l’uomo e la donna è scattato inevitabilmente l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari. La droga recuperata è stata invece sequestrata per essere poi analizzata e stabilirne la quantità di principio attivo contenuta.