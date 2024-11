Ss 106: Scutellà (M5S): emendamento per anticipare realizzazione asse Sibari-Catanzaro

Elisa Scutellà

“La realizzazione dell’asse Sibari-Catanzaro è di importanza fondamentale tanto per i cittadini calabresi quanto per l’importanza ed il valore strategico a livello nazionale dell’intera infrastruttura della SS. 106”.

È quanto sostiene la deputata Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Politiche Ue. Per la parlamentare, la realizzazione di un’opera come questa “non ha colore politico ma, prima di ogni cosa, viene incontro alla necessità di assicurare ai cittadini una infrastruttura nuova, moderna, più agevole e, soprattutto, più sicura nei collegamenti fra le popolose zone della Calabria jonica”.

Per questo Scutellà ha presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio in modo che la realizzazione dell’opera definitiva avvenga il prima possibile, e affinché si riduca il periodo per lo stanziamento dei fondi che prima era previsto per 14 anni, fino al 2037.

“In questo modo, il Governo dovrà autorizzare l’intera spesa per la realizzazione dell’opera entro il 2028, affinché il nuovo asse Sibari-Catanzaro potrà essere realizzato prima”, conclude la deputata Cinquestelle.