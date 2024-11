Aggredisce di nuovo l’ex moglie, il figlio chiama il 112 e lo fa arrestare

Un ex marito violento fatto arrestare dal figlio giovanissimo. È stato quest’ultimo, infatti, a chiamare il 112 per denunciare l’ennesima aggressione del padre nei confronti della madre facendo intervenire a casa, a San Basile, nel cosentino, i carabinieri della Compagnia di Castrovillari.

I militari, arrivati sul posto, hanno cercato invano di riportare alla calma l’uomo che, noncurante della loro presenza ha continuato lo stesso a minacciare di morte, e ripetutamente, la ex.

Alla vittima - che una volta in caserma ha poi denunciato anni di violenze e soprusi subiti anche alla presenza dei figli - è stata offerta la possibilità di rivolgersi ai numerosi centri antiviolenza presenti sul territorio.

Per l’ex coniuge, invece, dati gli elementi raccolti dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica della Città del Pollino, è scattato l’arrestato in flagranza per atti persecutori e per lui si sono spalancate le porte del carcere in attesa della convalida.