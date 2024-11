Attesa in Calabria per la tappa del “Dragon Tales Tour” di Robben Ford

C’è grande attesa in tutta la Calabria per la tappa del “Dragon Tales Tour” di Robben Ford, in programma sabato 30 novembre alle ore 21 al Teatro Garden di Rende.

Il concerto calabrese, che costituisce una delle otto date italiane del tour ideato e organizzato dalla D’Alessandro e Galli per presentare il nuovissimo progetto discografico a firma del leggendario chitarrista e compositore americano (tour in occasione del quale quello che da anni è considerato dalla critica uno dei migliori chitarristi al mondo tornerà nella nostra penisola a tre anni dalla sua ultima apparizione e che oltre a Rende toccherà alcune delle più importanti città italiane, da Roma a Napoli, da Lucca a Bari, da Brescia a Padova), chiuderà in grandissimo stile una strepitosa XXIII edizione del Peperoncino Jazz Festival, iniziata oltreoceano nel mese di giugno con una prestigiosa sessione newyorkese e proseguita lungo tutto il periodo estivo con oltre 40 concerti ospitati in più di 20 località della Calabria. A darne notizia i promotori.

"Considerato dalla critica - continua la nota - uno dei chitarristi più influenti e versatili della sua generazione (è noto per il suo stile chitarristico che fonde blues, jazz e rock e per la sua peculiare tecnica che include un uso sofisticato delle scale jazz e dei fraseggi blues, entrambi, questi, fattori che lo rendono uno dei pochi chitarristi capaci di spaziare con naturalezza tra diversi generi musicali), Robben Ford oltre a vantare un’intensa attività artistica al fianco di Miles Davis, nel corso della sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con leggende della musica come e Bob Dylan, Joni Mitchell, George Harrison, Bonnie Raitt, Michael McDonald ed Eric Clapton.

Il grande virtuoso della sei corde californiano, influenzato nel suo stile da una vasta gamma di chitarristi e musicisti, tra cui Mike Bloomfield, B.B. King, Eric Clapton, John Coltrane e lo stesso Miles Davis, è anche un ottimo cantante e compositore e in carriera ha ricevuto diverse nomination ai Grammy Awards e altri riconoscimenti per il suo contributo alla musica blues e jazz.

Nel corso della serata, organizzata con il fondamentale supporto della Dedo Eventi di Alfredo De Luca, che ha inserito il concerto fuori abbonamento nel prestigioso cartellone del Rende Teatro Festival e per la quale stanno andando letteralmente a ruba i biglietti già acquistabili in prevendita a Cosenza presso Inprimafila, nonché online e in tutti i punti vendita TicketOne, Ford salirà sul palco a capo di una vera e propria All Star Band formata da musicisti straordinari: Darryl Jones (dal 1993 bassista dei The Rolling Stones, nell’arco della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Sting, Miles Davis, Madonna, Peter Gabriel ed Herbie Hancock), Larry Goldings alle tastiere (più volte nominato ai Grammy Awards, vanta collaborazioni con James Taylor, Norah Jones, John Scofield, ElvisCostello e John Mayer) e Gary Husband alla batteria (già applaudito oltre che con Quincy Jones, Billy Cobham, Level 42, John McLaughlin e Allan Holdsworth, anche con Jeff Beck) e insieme a loro presenterà al pubblico il suo nuovissimo lavoro discografico che costituisce un tributo all’indimenticabile Jeff Beck.

Una formazione di altissimo livello, dunque, che senza dubbio regalerà emozioni indimenticabili ai fan che accorreranno al Cine Teatro Garden di Rende da ogni parte della regione, nonché dalla Basilicata e dalla Sicilia.

E proprio a Jeff Beck saranno dedicati alcuni momenti del concerto che vedrà in scaletta anche delle cover del leggendario chitarrista britannico scomparso lo scorso anno e che si preannuncia quindi come un evento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica e per i fan di uno dei chitarristi più influenti della scena musicale internazionale".