Cosenza. Ex minacciata e nuovo marito aggredito: indagati padre e figlio

Un uomo di 45 anni ed il figlio 19enne, cosentini, sono stati attinti da un divieto di avvicinamento, con tanto di applicazione del braccialetto elettronico, essendo indagati entrambi per lesioni aggravate e il primo anche per atti persecutori.

Vittime delle “attenzioni” dei due, in particolare del 45enne, l’ex convivente di quest’ultimo e l’attuale marito. L’uomo - secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Squadra Mobile - a seguito di contrasti sorti con la donna per la gestione dei figli avuti insieme, avrebbe iniziato a perseguitare e minacciare il coniuge della sua ex, arrivando anche ad aggredirlo e in diverse occasioni.

Il provvedimento di oggi arriva quindi al termine di una rapida attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica bruzia e avviata dopo la denuncia sporta dalla donna e dal nuovo marito.

L’escalation della condotta dell’ex compagno avrebbe visto il suo apice alcuni giorni fa, quando quest’ultimo, spalleggiato dal figlio, sarebbe andato sul posto di lavoro della donna per aggredire nuovamente l’attuale marito; anche la ex, in quella occasione, sarebbe stata spintonata, ingiuriata e minacciata da entrambi.

Gli agenti, specializzati nel trattare reati ai danni delle cosiddette fasce deboli, hanno raccolto le dichiarazioni delle parti interessate, acquisendo le dettagliate descrizioni dei vari episodi contestati, necessarie a circostanziare il racconto dei denuncianti.

I due indagati ora non potranno avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna e dal nuovo marito, mantenendo una distanza non inferiore ai 500 metri. Dovranno anche astenersi dal contattarli con qualsiasi mezzo.