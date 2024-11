Incidente stradale ad Isola Capo Rizzuto, rimaste ferite tre donne

Due auto si sono scontrate mentre procedevano lungo la Strada Provinciale 45 ad Isola Capo Rizzuto, precisamente in località Sant'Anna. A bordo dei due mezzi - una Panda ed una 600 - viaggiavano tre donne (tra cui una bambina), rimaste tutte lievemente ferite.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 ed i Vigili del Fuoco (il cui intervento è servito per estrarre una delle conducenti ferite, rimasta intrappolata nel mezzo), anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Le malcapitate sono state trasferite in ospedale per i dovuti accertamenti.