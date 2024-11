Commercialista da oltre 10 anni abusivo e senza partita Iva: scoperto e denunciato

Avrebbe operato per oltre dieci anni, indisturbatamente, come commercialista, pur non essendo iscritto all'apposito albo e non avendo neppure la partita Iva. Ma è stato scoperto, nei giorni scorsi, dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia, a seguito di una serie di verifiche economico-finanziarie.

I militari hanno svolto dei controlli non solo presso la sede legale di una società (riconducibile all'indagato), ma anche a casa sua sua, ritrovando numersi documenti - sia cartacei che digitali - che comproverebbero l'attività abusiva. Il tutto è stato sequestrato, e sarà ulteriormente vagliato dall'autorità giudiziaria.

L'attuale normativa prevede che i professionisti regolarmente abilitati debbano trasmettere per via telematica le dichiarazioni fiscali, e comunicare preventivamente anche i propri dati personali e professionali, come la partita Pva ed il luogo abituale d lavoro.

A seguito degli accertamenti, il "professionista" è stato denunciato a piede libero per esercizio abusivo della professione.