Meglio scooter o moto, per spostarsi in Calabria?

Moto e scooter sono termini utilizzati come sinonimi, ma indicano davvero la stessa cosa? Parliamo sempre di due ruote eppure alcune differenze ci sono. La loro conoscenza è importante per molteplici motivi e non solo per valutare il modello più in linea con le proprie esigenze, ma anche altri elementi correlati come la definizione dell'assicurazione.

L’ assicurazione per lo scooter dovrà infatti tenere conto di alcune specifiche inerenti la potenza del veicolo, lo stile di guida della persona e i vari optional che vanno a influenzare tale fattore. Si tratta, come nel caso della moto del resto, di una misura obbligatoria per legge e, allo stesso tempo, in grado di tutelare in molteplici situazioni, di sinistro e non solo. Questo a patto di rivolgersi a una compagnia dalla consolidata esperienza e di predisporre un contratto adeguato.

Per spostarsi in Calabria possono andare bene sia moto che scooter. Vediamo a questo punto quali sono le similitudini e le differenze.

Quali sono le caratteristiche che differenziano uno scooter da una moto

Partiamo dall’esperienza di viaggio: la moto è l’ideale per i tratti a lunga percorrenza; lo scooter, invece, è più adatto in città, in quanto permette di districarsi nel traffico - e di parcheggiare - con maggiore agilità.

Altri elementi che fanno da spartiacque tra queste due ruote sono quelli che interessano i seguenti aspetti:

Ruote . Mentre lo scooter ha necessariamente due ruote, lo stesso non vale per la moto, che può persino averne tre.

Peso . Lo scooter viene annoverato tra i veicoli leggeri; la moto no.

Frizione . Nello scooter la frizione, semplicemente, non c’è. La moto ha invece in dotazione sia frizione che ingranaggi.

Telaio . È presente nello scooter, dove il guidatore ha modo di appoggiare i piedi su una superficie stabile. La moto, al contrario, non è dotata di telaio: il guidatore deve poggiare i piedi ai lati, assumendo un assetto di guida differente.

Motore. La moto ha un motore generalmente più potente dello scooter e può, di conseguenza, viaggiare anche in autostrada. Cosa che vale, per essere precisi, per alcuni modelli specifici di scooter, più performanti in genere.

Ci sono, infine, specificità che interessano l’estetica: più accattivante nel caso di una moto; più minimale nello scooter. A tal proposito esistono comunque molteplici varianti a seconda del modello, in grado di soddisfare i gusti di tutti.

Moto o scooter, qual è meglio per spostarsi in Calabria?

Non c’è una regola che potremmo definire fissa né tantomeno una soluzione di per sé più valida dell’altra. La cosa migliore, per spostarsi in Calabria, è scegliere un veicolo che effettivamente si adatta alle proprie esigenze.

Per chi si muove su strade diverse da quelle cittadine una moto sarà certamente da preferire, mentre lo scooter presenta un comfort impareggiabile nel momento in cui si viaggia per le vie delle città.

C’è poi da considerare la frequenza d’uso, un elemento essenziale quando si valutano la potenza e le spese di gestione, incluse quelle relative all’assicurazione, al tagliando, alla manutenzione, al bollo e via dicendo, da preventivare fin dall’acquisto e, di conseguenza, nel budget che si va ad investire.