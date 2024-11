Ancora uno sbarco umanitario in Calabria: la Geo Barents attracca a Reggio

Dopo lo sbarco di Emergency avvenuto in nottata a Vibo Valentia (QUI), nela serata di oggi un'altra imbarcazione umanitaria attracca in Calabria: si tratta della Geo Barents, che ha sbarcato in sicurezza 83 migranti recuperati inizialmente da Medici Senza Frontiere mentre navigavano a bordo di un gommone in acque internazionali.

Un approdo travagliato, visto che inizialmente era stato deciso come porto quello di Brindisi, poi cambiato in Crotone ed infine con Reggio Calabria, destinanzione più vicina alla posizione della nave.

L'episodio è balzato agli onori delle cronache per la violenza usata dalla sedicente guardia costiera libica, che avrebbe sparato diversi colpi per poi portar via alcuni migranti con la forza.

La situazione è stata ritenuta particolarmente grave, ed al momento la Prefettura di Reggio Calabria sta coordinando le operazioni di prima accoglienza in attesa dello sbarco.