Grave incidente sulla Statale 107: tre feriti nel cosentino

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 107, nei pressi dello svincolo per San Pietro in Guarano (tra i comuni di Spezzano della Sila e Camigliatello). Per motivi ancora in fase di accertamento, diverse auto avrebbero urtato tra di loro a velocità sostenuta, finendo per schiantarsi.

Una carambola che ha bloccato parzialmente il traffico e provocato tre feriti, di cui uno particolarmente grave, che è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale di Cosenza. Sul posto, oltre ai sanitari ed alle forze dell'ordine per i rilievi del caso, anche i Vigili del Fuoco ed i volontari della Misericordia.