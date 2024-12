Anche a Corigliano-Rossano svolte le celebrazioni per Santa Barbara

Anche del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano e stata celebrata la festa in onore di Santa Barbara. Ricordiamo che S. Barbara è la Santa Protettrice dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. All'appuntamento in città hanno preso parte, oltre agli alunni degli istituti scolastici ed alcune Associazione dell'intero territorio, diverse autorità civili, militari e religiose.

La giornata si è aperta con l'accoglienza presso la Caserma di Viale dei Normanni, allo Scalo di Rossano, mentre alle ore 10:00 è stata celebrata la santa messa presieduta da Maurizio Aloise (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati) alla presenza anche di Natale Caruso (Sacerdote della Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino).

La celebrazione eucaristica è stata animata dai canti religiosi eseguiti, perfettamente, dal Coro Diocesano “Carlo Acutis” diretto da Mario Graziano. Il padre Arcivescovo, nel corso della sua omelia, si è soffermato sulla figura di Santa Barbara martire e sull'importanza della ricorrenza, ringraziando le diverse autorità civili e militari presenti al significativo appuntamento in città organizzato dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano.

La celebrazione eucaristica si è conclusa con la preghiera di devozione a Santa Barbara recitata dal capo-squadra Sergio Salvati. In seguito, poi, si è dato vita ad una serie di attività dedicate sia ai più piccoli che agli adulti. Per l'occasione, inoltre, è stata allestita Pompieropoli, un’iniziativa educativa e divertente curata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, per far avvicinare i bambini al mondo del soccorso. Sono stati esposti, tra l'altro, tutti i mezzi di soccorso, permettendo al pubblico di conoscere più da vicino le attrezzature utilizzate durante le operazioni quotidiane.

L’evento in città è stato organizzato, nei minimi dettagli, dal capo distaccamento, Eugenio Morelli, grazie al Comandante Provinciale dei Vigli del Fuoco, Roberto Fasano, il quale ha ringraziato, durante il suo intervento, le diverse autorità presenti, i dirigenti scolastici, i docenti e gli alunni dei diversi istituti scolastici dell'area urbana di Rossano, le associazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana del Comitato Locale di Corigliano-Rossano, “I Falchi” e l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, ma anche i tanti cittadini.

Presenti, tra l'altro, il sindaco Flavio Stasi, gli assessori comunali: Marinella Grillo e Francesco Madeo, diversi consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza, il comandante della Polizia Municipale di Corigliano-Rossano, il Colonnello Luigi Greco, ma anche una nutrita rappresentanza della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale.

Al termine della santa messa, prima della benedizione finale da parte del padre Arcivescovo, alcuni alunni hanno consegnato, al Capo Distaccamento Eugenio Morelli, alcuni elaborati con l'immagine di Santa Barbara e il logo dei Vigili del Fuoco. Il Capo Distaccamento, Eugenio Morelli, ha poi illustrato il bilancio del distaccamento nel 2024. Un anno che si chiuderà con circa 2 mila interventi (1903 ad oggi). La maggior parte degli interventi riguarda incidenti stradali, soprattutto sulla Statale 106, incendi di autovetture e soccorso a persone. Si registra un aumento significativo degli interventi di soccorso a persone anziane sole, vittime di incidenti domestici.

È diminuito, grazie alle direttive regionali sulla manutenzione dei terreni e alle campagne di prevenzione, il numero di interventi per incendi boschivi e di vegetazione nell'ultima stagione estiva. Significativo, tra l'altro, l'intervento del Sindaco, Flavio Stasi, il quale ha dichiarato: “Li ho visti camminare sulla cenere e lavarsi gli occhi arrossati dal fumo, li ho visti con i piedi nell'acqua durante le mareggiate e gli eventi atmosferici più violenti, li ho visti liberare le strade da alberi spezzati dal vento. Per questo vorrei formulare i migliori auguri ai Vigili del Fuoco della nostra città ai quali dico due volte grazie. Per quello che fanno e per aver ripreso la bella tradizione della festa di Santa Barbara. E' stata una bella giornata anche per i nostri cittadini e bambini della nostra città”.

La giornata è terminata con una degustazione di prodotti tipici locali, grazie alla professionalità dei docenti dell’Istituto Professionale Alberghiero di Corigliano-Rossano con il supporto anche degli alunni dello stesso Istituto Alberghiero. In un'altra sala, invece, è stato allestito il buffet di dolci. Entusiasmante il taglio della torta ed il brindisi finale con tutti gli invitati. Molto bello, inoltre, vedere la presenza dei genitori, delle mogli, dei figli e dei parenti dei Vigili del Fuoco in servizio. Importante, poi, la presenza dei tanti Vigili del Fuoco in pensione e di coloro che fanno parte dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sia di Cosenza che di Co-Ro. Auguri, infine, a tutti i Vigili del Fuoco e che Santa Barbara possa proteggere, ogni giorno, tutti loro sia nella vita che in servizio.