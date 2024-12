Maltempo. Vento e mare mettono in ginocchio il Tirreno, a rischio abitazioni

Il maltempo, annunciato e puntualmente giunto in Calabria, sta colpendo violentemente diverse aree della regione, ma è soprattutto il versante tirrenico - catanzarese e cosentino - a patire i maggiori disagi.

Proprio l’area lametina, a Nocera Terinese, è interessata da una ondata di vento forte e di mare molto mosso che sta erodendo la fascia costiera mettendo a rischio sia la frazione marina della cittadina, dove le abitazioni si trovano ora distanti solo poche decine di metri dal mare, che la viabilità, in particolare il tratto della statale 18.

Da ieri in zona si registrano mareggiate che non si sono ancora placate, perdurando ancora oggi causando l’erosione di un parte del vecchio lungomare e minacciando una casa dove vivono due famiglie, una della quali composta da persone anziane: il sindaco Saverio Russo ne sta considerando anche lo sgombero per ovvie ragioni di sicurezza.