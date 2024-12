Ritorno di fiamma ferisce operaio e poliziotto: ustionati, uno è grave

Un operaio di 28 anni ed un poliziotto di 30 sono rimasti feriti da un ritorno di fiamma che ha investito entrambe, ustionando gravemente il primo, originario di Dasà, colpito al volto, al collo e alle mani, tanto da rendersi necessario il suo immediato trasferimento nel centro ustionati di Bari, avvenuto con un’eliambulanza, e dove è attualmente ricoverato.

Anche il poliziotto, originario di Salerno, ha riportato delle ustioni, alla mano destra, fortunatamente meno gravi: fatto ricorso alla prime cure del Pronto soccorso cittadino, dove vi è giunto con un mezzo privato, è stato anch’egli trasferito nel capoluogo pugliese.

Il fatto è avvenuto in una fabbrica di Soriano Calabro, nel vibonese, nei pressi dello svincolo dell'Autostrada A2 del Mediterraneo, dove - da quanto appreso - era in corso una attività di distruzione di alcuni documenti cartacei dell'archivio della Polizia, quando, per cause da accertare, si è verificato l’incidente, su cui stanno indagando gli uomini della Questura di Vibo Valentia.