Festa abusiva a Crotone: tra musica e balli anche fumo e alcol ai minorenni

Una serata a base di musica e balli - come si conviene in queste occasioni - ma condita anche da fumo ed alcol. Potrebbe forse apparire quest’ultimo un particolare irrilevante ma così non è se si considera che la festa era dedicata a ragazzi tutti minorenni.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi gli uomini della Squadra Amministrativa della Polizia di Crotone, con l’aiuto dei colleghi della Squadra Volanti, hanno effettuato così un controllo in un noto locale della città dove si stava svolgendo l’evento.

Gli agenti hanno così accertato numerose violazioni amministrative come la mancanza dell’autorizzazione per il pubblico spettacolo e per la somministrazione di bevande; senza contare che gli addetti ai servizi di controllo avrebbero dovuto essere iscritti nelle liste prefettizie, e dulcis in fundo la mancata osservanza del divieto di fumo e di somministrazione di alcolici, appunto, a minorenni.

Supera i 9 mila euro l’ammontare delle sanzioni che sono scattate inevitabilmente emesse a carico dei responsabili, mentre il gestore del locale e l’organizzatore dell’evento sono stati segnalati agli organi competenti per proseguire le attività di verifica.