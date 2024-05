Crotone, controlli alla fiera mariana: sanzionati due commercianti abusivi

Si intensificano i controlli delle forze dell'ordine in occasione delle festività mariane di Crotone, visto l'elevato numero di persone che giuntono in città per prendere parte alle diverse attività in programma. Gli agenti della locale Questura hanno infatti preso parte a specifici controlli rivolti alla fiera, che si aggiungono ai regolari servizi di ordine pubblico al fine di prevenire ogni sorta di reato.

Proprio i controlli alla nota fiera cittadina hanno permesso di scoprire due venditori abusivi, che privi di titolo si erano comunque piazzati al di fuori degli stalli predisposti dal Comune, vendendo i loro prodotti alimentari. I rispettivi titolari sono stati dunque sanzionati dagli agenti, che hanno ordinato la chiusura e la rimozione degli stand.

Inoltre, sempre nel corso dei controlli nelle aree adiacenti alla fiera, sono stati segnalati tre soggetti per possesso di sostanze stupefacenti. Fermati dalle forze dell'ordine sono stati trovati in possesso, complessivamente, di circa 18 grammi di hashish e due dosi di cocaina, prontamente sequestrate.