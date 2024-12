Rissa tra giovani in pieno centro a Vibo: fermati cinque minorenni

Cinque ragazzini di età compresa tra i 15 ed i 17 anni sono stati denunciati e piede libero per aver preso parte ad una rissa avvenuta il 22 novembre scorso in Piazza Martiri d'Ungheria, a Vibo Valentia. Lo rende noto la Polizia, che dopo le necesarie indagini ha individuato e fermato i partecipanti alla zuffa.

Si tratta di ragazzi frequentanti le scuole cittadine di secondo grado, che per futili motivi avrebbero iniziato a picchiarsi tra di loro nei pressi di una scuola. Stando a quanto ricostruito (grazie anche ad un video pubblicato pochi giorni dopo sui social) i giovani erano divisi in due distinti gruppi, finchè uno di loro non è stato aggredito con uno schiaffo.

Da li è scaturito l'intervento degli amici a difesa del malcapitato, subito degenerato però in una vera e propria rissa con calci e pugni. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ed oltre a qualche livido e contusione hanno rimediato tutti una denuncia per rissa.