Rissa a Vibo Valentia: indagate altre quattro persone

Continuano le attività investigative svolte dalla Questura di Vibo Valentia, per identificare tutti coloro che hanno preso parte alla violenta rissa che il 27 aprile scorso ha scosso la movida del centro cittadino (QUI).

Altri quattro sono i soggetti - non residenti nel capoluogo napitino - per i quali il Questore Ruperti ha emesso due fogli di via per la durata di tre anni, insieme ad altrettanti provvedimenti di avviso orale.

Quest'ultimi indiziati, si aggiungono quindi ai nove già accusati di aver partecipato alla rissa, e già destinatari anche loro di un avviso orale.

La lite, che aveva coinvolto anche diversi minorenni, era partita in un locale della movida e si era via via fomentata, coinvolgendo, in breve tempo, una moltitudine di giovani.

In conseguenza del grave episodio che ha turbato l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato emessa, successivamente, la sospensione della licenza nei confronti del locale teatro degli eventi.

Attualmente, dunque, sono in tutto tredici gli identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti per valutare altre eventuali misure di prevenzione per gli indagati residenti a Vibo.