Furibonda lite alla movida, volano sedie e bottiglie: denunciati nove giovani

Nella notte del 27 aprile scorso, nei pressi di un locale del centro di Vibo Valentia, un gruppo nutrito di giovani tra cui due minori, avrebbe dato luogo - per futili motivi - ad una furibonda rissa scatenando il panico tra i passanti.

I ragazzi si sarebbero affrontati a calci e pugni e scagliandosi contro, all’esterno del locale, anche sedie del dehor e bottiglie di vetro. Successivamente si sono allontanati senza che nessuno chiedesse l’intervento delle forze dell’ordine.

Appresa la notizia, però, sono scattate immediatamente le indagini della Squadra Mobile che, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza, ritengono oggi di aver identificato tutti i partecipanti allo scontro. Di conseguenza, al termine degli accertamenti, sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, sono stati notificati dei provvedimenti di Avviso Orale del Questore Rodolfo Ruperti. Per tre dei giovani coinvolti è scattato pure il foglio di via dal comune di Vibo per tre anni.

Sono in corso altri accertamenti per valutare l’emissione di ulteriori misure di prevenzione in relazione alla grave situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è venuta a creare.

Le investigazioni, purtroppo, si sono dovute svolgere senza la collaborazione dei clienti del locale, dei passanti o dei titolari dei pubblici esercizi.

la Polizia rinnova pertanto l’invito - volto a garantire la sicurezza di quanti partecipano alla movida - a segnalare immediatamente alle Forze dell’Ordine ogni turbativa o evento di pregiudizio per la sicurezza dei cittadini.