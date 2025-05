Rissa in un locale di Vibo: partecipanti identificati e licenza sospesa

La Questura di Vibo Valentia ha reso noto di aver ultimato le indagini a seguito di una rissa avvenuta per le strade del medesimo centro cittadino lo scorso 27 aprile, quando un gruppo di ragazzi si è scontrato fisicamente poco fuori un locale del centro. Una rissa particolarmente violenta, dove non sono "volati" solo schiaffi, pugni e calci, ma anche bottiglie di vetro e parti del mobilio del gazzebo esterno del locale.

A seguito delle ingagini, la Polizia è riuscita ad identificare i soggetti coinvolti, tra cui figurano due minorenni. Emessi ben 9 avvisi orali e 3 fogli di via obbligatori della durata di tre anni, mentre tutti i giovani sono stati denunciati a piede libero. Rammarico espresso poi per la mancata richiesta di aiuto da parte dei presenti, che, seppur numerosi, non avrebbero chiamato le forze dell'ordine.

Al termine delle attività la Questura ha poi ritenuto di dover sospendere la licenza dell'attività commerciale ove si è verificata la rissa, per come previsto dall'ex articolo 100 del Tulps. La licenza è stata così sospesa per tre giorni.