Emendamento Tis, Calabrese: “speranza per complesso mondo del precariato”

“Un altro importante passo in avanti per il precariato calabrese. Grazie all'emendamento alla legge finanziaria approvato nel corso della notte su proposta dell'onorevole Francesco Cannizzaro (QUI), che recepisce in toto la proposta partita dalla Regione Calabria e condivisa con le rappresentanze sindacali, si apre uno scenario nuovo e una possibile speranza per il complesso mondo del precariato calabrese".

Così l’assessore al Lavoro e Formazione professionale, Its e Alta formazione, Tutela dell’ambiente e Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

"Non cantiamo vittoria - continua l'assessore - ma siamo soddisfatti per aver lavorato con serietà, e senza mai illudere nessuno, tracciando un percorso che oggi con la collaborazione di amministrazioni pubbliche responsabili potrebbe portarci alla definitiva chiusura di ataviche vertenze. Con il presidente Occhiuto ci siamo prefissati l'obiettivo di chiudere il precariato e interrompere quel vecchio metodo politico scellerato che ha pensato di creare lavoro ‘mascherato’ nella Pubblica Amministrazione".

"Nelle prossime settimane, al termine dell'iter parlamentare della legge di bilancio, ci confronteremo con i sindacati sulla corretta e rapida applicazione delle nuove norme. Intanto a tutti i precari i sinceri auguri per un Natale con qualche speranza in più e con l'auspicio che il 2025 possa essere per molti di loro l'uscita dal tunnel del precariato”, conclude Calabrese.