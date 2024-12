Papanice. Postamat fuori servizi da giorni, Pedace scrive al Prefetto

Da oltre dieci giorni, ovvero da sabato 7 dicembre scorso, nella popolosa frazione di Papanice, a Crotone, il servizio Postamat è fuori servizio il che sta provocando inevitabilmente notevoli disagi ai cittadini che necessitino dei servizi dello sportello.

È quanto denuncia Enrico Pedace, Consigliere Comunale di Consenso, spiegando che i disagi diventano ancora più rilevanti quando l'ufficio distaccato delle Poste italiane è chiuso, costringendo gli utenti a dover andare fuori dal quartiere per prelevare, e l’Atm più vicino è nel centro cittadino di Crotone, decisamente distante dalla frazione.

“Tale disservizio - sottolinea Pedace - colpisce ovviamente ancora di più le persone anziane che spesso non hanno l'autonomia di spostamento, determinata dalla mancanza di un mezzo di locomozione a propria disposizione, ma anche a causa degli orari previsti dai servizi di trasporto pubblico”.

Per questo il consigliere comunale ha scritto al Prefetto di Crotone ed alla Direzione delle Poste Italiane per richiedere un intervento urgente per il ripristino del postamat di Papanice, importante servizio soprattutto in questo periodo di festività.