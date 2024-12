Corsa. Fine anno splendido per gli atleti Milonrunners, premiati sforzi e sacrifici

Con uno splendido finale, si chiude un anno agonistico 2024 ricco di enormi soddisfazioni e prestigiosi traguardi raggiunti per la Milonrunners.

A suggellare il tutto il conseguimento del 3° posto nel Campionato di Società Regionale Master maschile Fidal, che dopo l’ultima delle dieci prove disputate, premia gli sforzi e i sacrifici, ma soprattutto il grande lavoro di squadra e la forza del gruppo che i membri hanno messo in evidenza.

Questo pregevole traguardo non era mai stato raggiunto fin dai tempi della fondazione della società, e in assoluto neanche da alcuna società crotonese. Positivi anche il 5° posto nella classifica femminile, e il 4° posto nella conseguente classifica combinata.

L’ultimo atto si svolge domenica scorsa, 15 dicembre, sulla scena di Soverato, alla 2° edizione della “10 km della Perla dello Ionio”. Sul lungomare della celebre località in provincia di Catanzaro, la fresca mattinata e la strada bagnata da una leggera pioggia, vedono in azione più di duecento podisti, per una gara su percorso omologato, organizzata dalla locale società Poliporto.

Il clima frizzante in riva allo Ionio dà la possibilità di ottenere prestazioni di buon livello, come dimostra il vincitore e dominatore assoluto Andrea Pranno della Cosenza K42, all’arrivo in 31:36, con circa un minuto e mezzo di vantaggio su Mattias Rizzotto (Scuola Atletica Krotoniate) e Luigi Conforti (Cosenza K42). Tra le donne, altrettanto dominante Palma De Leo (Caivano Runners) in 38:46, si afferma su Sabrina Gioberti (Kos Running) e Italia Sinopoli (CorriCastrovillari).

Il plotone Milon di 29 atleti mette in campo tutto il meglio che può: svetta la prestazione di Pietro D’Oppido, che pb dopo pb arriva a centrare un 37:12 da standing ovation; alle sue spalle, altro elemento di spicco e di straordinario affidamento, Marcello Pastore termina in 38:45; quindi Francesco Petrone in scioltezza e con la soddisfazione del 3° posto SM55, in un ottimo 42:24.

A seguire tutti i numerosissimi altri, il solito mix di gioventù ed esperienza, tutti nello stesso spirito di voglia e passione: Davide D’Oppido (2° PM), Salvatore Blaconà, Giuseppe Cimini, Luciano Compagnone, Francesco Mungari, Adriano Pirillo, Giovanni Iedà, Domenico Fuoco, Gianni Marrazzo, Salvatore Zurlo, Bruno Stillo, Francesco Petrozziello, Walter Cortese, Vito Cimino, Andrea Marino, Antonio Pizzuti, Francesco Livadoti, Francesco Parretta, Luca Campana, Salvatore Dragone, Valter Contarino, Luca Vrenna, Maria Scida, Angela Sammarco, Pierpaolo Cortese, Pino Bonfitto.

A qualche centinaio di km di distanza, alla Roma Urbs Mundi, attiva anche la compagine capitolina, con le ottime prestazioni di Carmine Sessa, Giuseppe Silipo, Vladimiro Labate.

Oltre ai risultati sportivi, altra attestazione di rilievo giunge alla squadra dalla consegna del premio Confcommercio Crotone 2024, “Quale riconoscimento per i 10 anni di un’attività nota ed apprezzata nel territorio crotonese grazie all’impegno costante volto a promuovere la pratica sportiva, contribuendo, al contempo, a rafforzare il legame tra la città e i suoi cittadini”.

Alla cerimonia del 17 dicembre, il presidente Antonio Pizzuti e una delegazione della società erano presenti presso la Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, sede di Crotone.

Il Presidente di Confcommercio Calabria Centrale, Pietro Falbo, il Direttore Giovanni Ferrarelli e la Presidente Fipe Confcommercio Crotone, Emilia Noce, hanno consegnato i riconoscimenti a diverse altre realtà imprenditoriali e commerciali, rendendo omaggio in particolare anche a personalità che si sono distinte per non essersi piegate all’estorsione mafiosa.

Su queste basi la Milonrunners si appresta a salutare l’anno che si avvia alla conclusione e a programmare gli impegni futuri che sono già in programma.