Notte di fuoco a Reggio: autosalone in fiamme, s’indaga sulle cause

Non si esclude alcuna ipotesi, tanto meno quella dolosa, sulle cause che nella notte scorsa hanno scatenato un incendio in un’attività commerciale di Reggio Calabria.

Circa una decina di minuti prima delle 5 di stamane, infatti, sono stati allertati i Vigili del Fuoco del comando provinciale che sono immediatamente intervenuti in via Aschenez.

Al loro arrivo hanno constatato che il fuoco era divampato all’interno di un locale di circa 1200 mq, un autosalone, la 2F Motors, ubicato al piano terra di un edificio di tre livelli.

Durante le operazioni di spegnimento l’intero stabile è stato evacuato in via precauzionale e fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto anche la Polizia di Stato per gli quando di competenza. Sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari per risalire all’origine dell’incendio.