Natale e Capodanno, scatta l’esodo: attesa da oggi la prima ondata di partenze

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno si prevede il consueto incremento del traffico sull’intera rete stradale e autostradale italiana già a partire dalle dal pomeriggio di oggi, sabato 21 dicembre, con un’altra prevedibile ondata per le partenze di Capodanno, attese per sabato 28 e domenica 29 dicembre, per poi tornare ad intensificarsi nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio.

La Polizia Stradale, per l’occasione, ricorda che vige il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellete, nelle sole giornate festive, dalle 9 alle 22 e che, in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati o comunque di avere a bordo antisdrucciolevoli utilizzabili prontamente.

I CONSIGLI PER GLI UTENTI

Per quanti si metteranno in viaggio in questi periodi viene quindi consigliato di adottare comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme del Codice della Strada.

Si raccomanda, inoltre, di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici, la regolarità dei documenti obbligatori da portare al seguito e di informarsi preventivamente sul meteo.

Viene poi ribadita la necessità di evitare qualsiasi distrazione alla guida, soprattutto quella dovuto all’utilizzo degli smartphone; di mantenere poi sempre una idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; di moderare la velocità rispettando i limiti previsti; di allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori; e ovviamente di non assumere alcool e droghe.

Si consigli, infine, di pianificare il viaggio in modo da effettuare delle soste frequenti, almeno di 10-15 minuti ogni due ore ininterrotte di guida.

La Stradale suggerisce ancora di prestare particolare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale mentre le notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del Cciss (al numero gratuito 1518 o sui siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo, oltre che tramite i Pannelli presenti lungo gli itinerari autostradali.