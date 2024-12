Stagione sciistica a Camigliatello, soddisfatta la Fit Cisl

L’avvio della stagione invernale sull’impianto di Camigliatello è stato accolto con grande entusiasmo dai tanti appassionati degli sport invernali che hanno finalmente potuto rimettersi sugli sci. Una giornata di grande fervore che ha visto anche la partecipazione della Dott.ssa Fulvia Caligiuri, appena nominata Direttore Generale dell'ARSAC durante l'ultima Giunta Regionale della Calabria. La Dott.ssa Caligiuri, che da circa un anno ricopre il ruolo di commissario dell'ente, ha coordinato le operazioni per l'inizio della stagione invernale insieme ai dipendenti della stazione sciistica di Monte Curcio.

Il ritorno della Dott.ssa Caligiuri alla guida dell'ARSAC è stato accolto con favore da parte dei rappresentanti sindacali. In particolare, Enzo Pagnotta, Segretario Generale della Fit Cisl Calabria, e Antonio Domanico, Segretario del Presidio di Cosenza, hanno espresso soddisfazione per la sua nomina, sottolineando come questa rappresenti un'opportunità per proseguire lungo il percorso intrapreso in collaborazione con la Regione Calabria per rilanciare con il settore degli Impianti a fune la cultura della montagna e degli sport invernali su tutti i comprensori regionali.

"Con la Dott.ssa Caligiuri alla guida, possiamo continuare a lavorare insieme per potenziare i nostri impianti e per favorire lo sviluppo del settore invernale in Calabria. È un momento importante, e siamo pronti a collaborare per il bene del nostro territorio", hanno dichiarato i segretari.

In conclusione, i rappresentanti sindacali hanno rivolto i loro migliori auguri alla Dott.ssa Caligiuri per il nuovo incarico, manifestando la loro piena disponibilità a intraprendere un dialogo costruttivo con le RSA per affrontare insieme le necessità infrastrutturali, operative e del personale per il rilancio dei comprensori sciistici calabresi. Un impegno che si preannuncia fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle strutture e delle attività turistiche legate alla montagna.