Isola Capo Rizzuto. Accoltella nel letto l’ex del fratello: finisce in carcere

Ci sarebbero dei dissidi di natura familiare dietro l'accoltellamento avvenuto nella mattina di oggi ad Isola Capo Rizzuto, a danno di una donna - S.A., di ventinove anni - rimasta ferita nella sua abitazione.

Ad accoltellarla con un coltello a serramanico un’altra donna - T.G., quarantaquattrenne - che si sarebbe introdotta nell’appartamento della vittima per colpirla mentre questa si trovava a letto.

Le indagini dei Carabinieri della tenenza locale hanno infatti permesso di ricostruire come l’aggressione sia avvenuta appunto dentro la casa della vittima, che era nella sua camera da letto in stato di dormiveglia.

Il rapido intervento dei militari ha permesso di restringere subito il cerchio dei possibili aggressori, ed è stata poi la stessa donna a consegnare ai militari l’arma ancora insanguinata.

L’episodio si configurerebbe in un particolare contesto familiare: la vittima infatti è l’ex moglie del fratello dell’indagata, che in diverse occasioni ha denunciato l’uomo - F.G., trentacinquenne - per maltrattamenti e stalking, e ad oggi è obbligato all’utilizzo del braccialetto elettronico.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata tratta in arresto e trasferita nel carcere di Reggio Calabria.