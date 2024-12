Controlli a Cosenza: due arresti per droga, ritrovate pistola e cartucce

Giornate calde queste di fine anno per i carabinieri della compagnia di Cosenza, che nelle scorse ore, nel corso di una serie di controlli sul territorio, intensificati proprio in occasione delle festività natalizie, hanno arrestato in flagranza due persone, un 46enne e un 33enne del posto accusati di detenzione illecita di stupefacenti, e scovato e sequestrato un’arma e delle munizioni.

Entrando nel dettaglio, i militari della Radiomobile hanno eseguito una perquisizione di iniziativa a casa del primo uomo, ritrovandoci circa 138 grammi di hashish insieme a materiale per il taglio ed il confezionamento. Al termine del giudizio direttissimo, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.

Durante una seconda perquisizione, effettuata invece nell’abitazione del 33enne, col supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, i carabinieri hanno scovato una novantina di grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento e l’importo di circa 450 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro probatorio mentre per l’uomo, dopo l’udienza di convalida, sono scattati i domiciliari.

Nello stesso contesto operativo, i militari hanno poi ritrovato e sequestrato, a carico di ignoti, una pistola calibro 7.65 in perfetto stato d’uso e con annesso caricatore con 6 proiettili e, inoltre, 18 cartucce, dello stesso calibro, che erano nascoste nell’androne di un condominio. L’arma sarà inviata al RIS di Messina per gli accertamenti balistici.