Emergenza abitativa, occupata la sala consiliare del Comune di Cosenza

Nella tarda mattinata di oggi un nutrito gruppo di attivisti del Comitato Prendocasa di Cosenza è entrato nel palazzo comunale, occupandone fisicamente la sala consiliare.

Il comitato, da anni impegnato in una lotta per denunciare l'emergenza abitativa nel capoluogo bruzio, avrebbe deciso di agire "visto l'immobilismo delle istituzioni ed il generale disinteresse verso l'argomento", affermano.

Lo stesso collettivo ha denunciato di aver richiesto oramai da diversi mesi un tavolo istituzionale che coinvolta Prefettura, Comune e Regione Calabria, oltre a tutti gli enti preposti ad affrontare la questione. Interlocuzione che però non sarebbe mai stata avviata, e che ha portato così alla manifestazione odierna.

LE RICHIESTE DEL COMITATO

Queste le richieste messe nero su bianco dal comitato: Sanare la situazione degli stabili delle ex Canossiane, di via Savoia e di Porta Piana, avviando un percorso di regolarizzazione per le famiglie che vi abitano da oltre dieci anni, garantendo loro il diritto alla residenza.

Regolarizzare la posizione in graduatoria per gli alloggi popolari dei cittadini che da anni vivono nelle occupazioni abitative. Fermare gli investimenti pubblici a favore dei privati e destinare i fondi pubblici al diritto alla casa, con la creazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica.

Ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili pubblici inutilizzati, per destinarli a scopi abitativi. Creazione di un fondo comunale temporaneo per il sostegno all’affitto e l’accesso alla casa per chi è in difficoltà economiche.