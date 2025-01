Tragedia a Lamezia Terme, operaio muore cadendo da impalcatura

Tragedia a Lamezia Terme, dove si registra purtroppo il primo morto sul lavoro del 2025. Non c'è stato nulla da fare per Francesco Stella, operaio trentottenne deceduto questa mattina dopo essere caduto da una impalcatura, da un'altezza di circa sei metri. L'episodio si è verificato nell'area industriale della città, dove ha sede un'azienda di profilati.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'uomo sarebbe caduto per poi sbattere violentemente la testa a terra. Inutili i soccorsi del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso, assieme al medico legale ed al magistrato di turno.