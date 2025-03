Tragedia a Lamezia Terme, cade dal tetto dell’azienda: operaio muore sul colpo

Ennesimo incidente sul lavoro in Calabria, questa volta avvenuto nell'area industriale di Lamezia Terme e costato la vita ad un operaio cinquantatreenne del posto, Roberto Falbo, che sarebbe precipitato dal tetto dell'azienda di mangini per cui lavorava.

L'incidente si sarebbe verificato questa mattina, e non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Quel che è certo è che l'operaio è precipitato per diversi metri, morendo, a quanto pare, sul colpo. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Procura ha già aperto un fascicolo sull'accaduto.