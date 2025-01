Non rispetta gli obblighi di sorveglianza speciale: arrestato 36enne a Cosenza

Era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora in un altro comune, ma è stato pizzicato dagli agenti mentre passeggiava per le vie di un quartiere ad alta densità criminale. Succede a Cosenza, dove gli agenti di Polizia hanno tratto in arresto un trentaseienne pregiudicato a seguito di un regolare controllo stradale.

L'uomo è stato notato perchè, alla vista della volante, avrebbe tentato goffamente di nascondersi dietro ad alcuni alberi. Tentativo però fallito, che anzi ne ha agevolato l'individuazione ed il fermo. Essendo stato sorpreso in flagranza di reato, è stato arrestato per violazione degli obblighi di sorveglianza e posto ai domiciliari, poi commutati in obbligo di presentazione.