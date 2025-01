Palmi, presentata la 49esima rassegna Synergia

Ancora una volta, ad aprire il nuovo anno al Teatro Manfroce di Palmi sarà la storica rassegna Synergia, giunta alla sua 49° edizione, organizzata dall’Associazione culturale Nicola Antonio Manfroce, presieduta da Antonio Gargano.

Domenica 5 gennaio, alle ore 21:15, il Concerto di Capodanno vedrà la prestigiosa partecipazione della Ukranian Radio Symphony Orchestra diretta dal Maestro Volodymyr Sheiko, con Giuseppe Albanese al pianoforte.

La sobria eleganza dei tre movimenti del Concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore K 467 n. 21 di Wolfgang Amadeus Mozart farà da apripista alla serata, che proseguirà con un repertorio prestigioso e caratteristico, a partire dal “Pomp and Circumstance - March” op. 39 n. 1 di Edward Elgar per continuare con l’Ouverture de “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini.

Il corpo centrale del concerto è un omaggio alle tipiche melodie ed ai ritmi di Johann Strauss figlio: “Acceleration valse” op. 234, “Bauer Polka” op. 276, “Im Krapfenwald’l” op. 336, “Egyptischer March” op. 335, “Wu die Zitronen bluhen” op 364, “Spanish Marche” op. 433. La conclusione è affidata all’ “Orfeo all’inferno - Can Can” di Jacques Offenbach, ed ancora a Johann Strauss jr, con “An der shonen blauen Donan op. 314”.

Ma la qualità non si ferma: lunedi 6 gennaio, appuntamento con “Serata Romantica” a cura della Compagnia Balletto del sud, uno spettacolo di poesia e danza dedicato a Giacomo Leopardi e al romanticismo Europeo, con la partecipazione di Andrea Sirianni, le Coreografie e ricostruzioni di Fredy Franzutti, su musiche di Fryderyk Chopin, Léo Delibes, Adolphe Adam, Nicolai Cerepnin, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saëns, Ferdinand Hérold, Cesare Pugni, Jean Schneitzhöffer, Jacques Offenbach e testi di Giacomo Leopardi.