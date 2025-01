È il giorno della Lotteria Italia: venduti quasi 9mln di biglietti, in Calabria circa 190mila

Rimane uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani, ormai una tradizione che di anno in anno risveglia le emozioni e i sogni di milioni di persone.

Parliamo della Lotteria Italia, che questa sera, a partire dalle 19, farà traballare le sedie nella spasmodica attesa di conoscere i numeri dei biglietti vincenti che si porteranno a casa da uno fino a cinque milioni di euro, ovvero il premio massima in palio.

L’estrazione finale si terrà infatti, e come da consuetudine, il giorno della befana, durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi”, condotta su Rai Uno da Stefano De Martino.

Quest’anno i premi sono ancora più numerosi rispetto alla scorsa edizione, grazie al consistente aumento delle vendite di biglietti ottenuto soprattutto con il lavoro di Adm e della rete dei tabaccai.

Lo scorso anno, i premi di prima fascia includevano un primo premio da 5 milioni e altri importanti da 2,5 milioni, 2, 1,5 e 1 milione. In totale sono stati cinque i premi milionari distribuiti nel 2024. Quest’anno, invece, il numero dei premi sarà maggiore rispetto al passato, con un incremento complessivo del montepremi.

Anche quelli di seconda e terza categoria saranno più numerosi: nella scorsa edizione ne sono stati assegnati 15 da 100 mila euro ciascuno e 190 da 20mila euro ciascuno.

Per questo 2025, grazie appunto al successo delle vendite, si prevede un’ulteriore crescita delle somme distribuite e del numero complessivo di biglietti vincenti.

Difatti la Lotteria Italia ha registrato un notevole incremento delle vendite: si è toccato gli 8,6 milioni di biglietti, con un aumento del 28% rispetto all’anno scorso, quando ne furono acquistati 6,7 milioni. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla sinergia tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la rete capillare dei tabaccai.

LE VENDITA PER REGIONE

Le regioni con il maggior numero di biglietti venduti sono nell’ordine la Lombardia col 16,4% (circa 1.410.400 biglietti); il Lazio, 14,4% (circa 1.238.400 biglietti); la Campania, 10,4% (circa 894.400 biglietti); l’Emilia Romagna, 9,3% (circa 799.800 biglietti); il Piemonte, 7,2% (circa 619.200 biglietti). Seguono poi la Toscana al 7,1% (circa 610.600 biglietti); la Sicilia registra il 6,3% (circa 541.800 biglietti); ed il Veneto col 6,2% (circa 533.200 biglietti).

Le altre regioni registrano percentuali decisamente più basse: la Puglia si attesta al 4,9%, la Liguria al 2,4%, Umbria e Marche al 2,5%, l’Abruzzo al 2,3% e la Calabria con solo l’2,2%.

La nostra, inoltre, è tra le dieci regioni italiane che non hanno mai vinto primi premi: oltre alla Calabria, sono a secco Valle d’Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise e Sardegna.

Tra le aree con i numeri più bassi di vendita, infine, troviamo il Trentino Alto Adige e la Sardegna (1,4% ciascuna), il Friuli Venezia Giulia (1,4%), la Basilicata (0,8%), il Molise (0,4%) e la Valle d’Aosta (0,2%).

COME CONTROLLARE I BIGLIETTI

Per controllare se il proprio biglietto è vincente, esistono diverse modalità: il Sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: pubblica l’elenco completo dei biglietti vincenti; l’App My Lotteries: basta scansionare il codice QR del biglietto per verificare in tempo reale; la trasmissione televisiva: durante la serata dedicata vengono annunciati i premi principali.

Ricordiamo che i vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale per richiedere i premi che si possono riscuotere presso gli sportelli della Banca d’Italia; gli Uffici postali abilitati; gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È possibile richiedere l’accredito tramite assegno circolare, bonifico bancario o contanti (per importi inferiori a 3.000 euro).