Lotteria Italia: la fortuna scansa ancora la Calabria, solo due premi da 20mila euro

La dea bendata della Lotteria Italia scansa ancora la Calabria o, quantomeno, a queste latitudini passa solo di sguincio, portando in dono appena quarantamila euro in tutto su un montepremi ultramilionario.

Durante l’estrazione di ieri sera, in diretta su Rai Uno, nel corso della trasmissione “Affari tuoi”, la nostra regione esulta solo nel vibonese e nel cosentino quando vengono scelti i due biglietti vincenti i premi di quarta categoria, quelli da 20 mila euro ciascuno: uno venduto a Vibo Valentia (il numero di serie E 176146) e l’altro a Corigliano Rossano (P 393145).

Per il resto, è praticamente il nord Italia a fare incetta di milioni: il primo premio, quello da 5 milioni è andato nel Lodigiano (serie T 173756), venduto nell’Autogrill Somaglia Ovest.

Il secondo da 2,5 milioni (T 378442) è stato invece acquistato a Pesaro, in una Tabaccheria di Piazza Giovanni Lazzarini; il terzo da 2 milioni (G 330068) in una pasticceria a Porretto di Palermo, in via Luigi Galvani; il quarto da 1,5 milioni (G 173817) anch’esso in una tabaccheria, in via Pietrino Belli a Torino; il quinto da 1 milione (S 185025) in nell’autogrill Lagardere Ads Arino Ovest dell’Autostrada A4 Serenissima, a Dolo, in provincia di Venezia.