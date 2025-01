Influenza suina, salgono a tre i pazienti calabresi in gravi condizioni

Salgono a 3 i pazienti calabresi che hanno contratto, nelle scorse settimane, il virus H1N1 - meglio noto come influenza (o "peste") suina - in forma grave, riportando così notevoli problemi respiratori. L'ultimo caso si è registrato proprio ieri, nel giorno dell'epifania, quando un quarantenne residente nella provincia reggina è stato trasferito in condizioni critiche all'ospedale di Germaneto a Catanzaro.

Nel polo ospedaliero infatti è presente un reparto di trattamento avanzato ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana) che permette di trattare i casi di insufficienza respiratoria acuta che si presentano sopratutto nei soggetti con patologie pregresse o con un sistema immunitario debole.