Sin Crotone, si procede alla chiusura della strada d’accesso all’ex Gres

La Gres 2000 a Crotone

"È stato provveduto tempestivamente alla chiusura dell'accesso dalla Statale 106 all'area di proprietà della fallita Kroton Gres 2000 Srl". Lo rende noto la segreteria del commissario straordinario alla bonifica del Sin di Crotone, Emlio Errigo, pubblicando un documento firmato dal curatore fallimentare dell'ex Gres, Mario Antonini a seguito di una visita da parte dello stesso commissario.

"Si comunica ora, che avranno a breve inizio i lavori per il ripristino urgente di una recinzione perimetrale che sarà realizzata in paletti di ferro, semplicemente infissi per battitura e rete romboidale di altezza 1,8 metri, e sarà anche realizzato un cancello nel tratto di accesso carrabile all'area stessa" prosegue la nota.

"Trattasi di attività che segue l'effettuata rilevazione dei valori di radioattività eseguiti per la verifica dei livelli radioattivi" si legge ancora. "La costruenda recinzione servirà per delimitare esattamente l'area oggetto delle verifiche radiometrice. I lavori saranno ultimati entro il 20" gennaio.