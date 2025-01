Catanzaro, controlli per la sicurezza in città: emessi due daspo urbani

Due provvedimenti dacur (i cosiddetti daspo urbani) sono stati notificati, nei giorni scorsi, ad altrettanti soggetti rinvenuti per le vie di Catanzaro, a seguito di specifici controlli per la sicurezza urbana svolti dagli agenti di Polizia su disposizione della Questura.

Il primo provvedimento riguarda un sessantenne del posto, che fermato per un controllo lungoa Viale Magna Grecia tentava di disfarsi di un involucro che nascondeva nella tasca buttandolo via: prontamente recuperato, si è scoperto contenere della cannabis. Al soggetto è stato dunqe disposto il divieto - per i prossimi 5 anni - di frequentare i locali pubblici e gli esercizi commerciali ubicati lungo la medesia via.

Situazione differente invece a Soverato, dove un sessantaduenne è stato sorpreso ad asportare elettrico (per un valore stimato di circa 1.500 euro) da un lido balneare chiuso, dopo averne forzato il cancello d'ingresso. Questo è stato sorpreso mentre caricava il tutto su di un autocarro, ed arrestato in flagranza di reato. Al contempo è stato sottoposto a dacur - per 3 anni - dai locali commerciali dell'intera provincia catanzarese.